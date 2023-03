Vestele galbene: Autoritatile de la Paris anunta masuri exceptionale pentru protestul de sambata

Cu toate ca Guvernul de la Paris a facut pasi inapoi, protestele sunt departe de a se fi incheiat. Autoritatile anunta "mijloace exceptionale", in plus fata de cei 65.000 de politisti si membri ai fortelor de ordine mobilizati sambata in Franta, in cel de-al patrulea weekend de manifestatii ample organizate de "vestele galbene".

Seful Executivului a facut un apel catre francezi, sa nu mearga la Paris sa demonstreze. El a denuntat capcanele intinse de huligani si si-a exprimat ingrijorarea ca protestele vor degenera.

"Pentru a face fata, guvernul va mobiliza mijloace exceptionale care se vor adauga celor 65.000 de membri ai fortelor de securitate ce vor fi desfasurati pe intreg teritoriul Frantei", a declarat premierul francez, fara a detalia aceste mijloace.

"Vom continua sa actionam cu cea mai mare fermitate. Vom lupta impotriva urii si a violentei", a spus el.

Potrivit mai multor surse din cadrul serviciilor de securitate, aproape toate unitatile CRS (unitati specializate in mentinerea ordinii in timpul manifestatiilor) si jandarmeriei ar urma sa fie mobilizate pentru a asigura sambata mentinerea ordinii in tara.

Cerute de sindicatele politistilor, alte solutii sunt pe masa, cum ar fi utilizarea vehiculelor blindate ale jandarmeriei sau prezenta militarilor pentru a intari paza institutiilor.

