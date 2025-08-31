Viva Verdis. Un tânăr declară fondarea unei „țări” într-o zonă neadministrată dintre Serbia și Croația

Autor: Veronica Andrei
Duminica, 31 August 2025, ora 21:39
Daniel Jackson a fondat un stat numit Republica Liberă Verdis/ FOTO:X@pubity

Daniel Jackson, un tânăr în vârstă de 20 de ani, susține că a fondat un stat numit Republica Liberă Verdis, într-un petic de pământ nelocuit situat între Serbia și Croația. Acesta își dorește ca noua entitate să devină un spațiu pentru testarea unor „noi sisteme de guvernare” și un centru pentru organizații umanitare, relatează nbcnews.com.

Într-un apel video, Jackson apare la un birou improvizat, cu steagul „țării” sale în partea dreaptă și un banner cu numele Verdis în fundal. În locul unui palat prezidențial, însă, liderul autoproclamat transmite dintr-o casă modestă din Dover, un oraș-port din sudul Angliei.

Teritoriul pe care Jackson îl revendică – cunoscut drept „Pocket 3” – este o fâșie de pădure de dimensiuni reduse, aproximativ cât Vaticanul, și se află la peste 1.600 km distanță, la granița dintre Croația și Serbia. Din cauza unei dispute de graniță rămase nerezolvate după războiul de independență al Croației, zona nu este revendicată oficial de niciuna dintre cele două țări.

Născut în Australia, Jackson afirmă că acest vid juridic îi oferă temeiul pentru a revendica teritoriul și a fonda acolo o entitate statală.

„Verdis a fost inițial o idee care mi-a venit pe la 14 ani, dar am început s-o dezvolt serios după ce am împlinit 18. A pornit din discuții cu prieteni implicați în activități umanitare, mai ales în Ucraina. Ne-am dorit ceva mai amplu decât simpla oferire de ajutor într-o singură țară”, a declarat el.

Potrivit lui Jackson, Verdis își propune să devină un stat neutru și un punct de sprijin pentru ONG-uri, valorificând experiența echipei sale în domeniul umanitar.

Realitatea din teren este, însă, complicată. În octombrie 2023, un grup de persoane apropiate proiectului a încercat să stabilească o așezare în zona revendicată, dar autoritățile croate au intervenit rapid și au desființat tabăra. Jackson susține că a primit o interdicție permanentă de intrare în Croația, iar ceilalți participanți au fost interziși temporar, pentru trei luni.

„Am fost de mai multe ori în Verdis înainte ca autoritățile croate să intervină. Am făcut măsurători topografice, am ridicat pentru prima dată steagul în acel an”, a spus el.

Inspirat de inițiativa Liberland

Modelul nu este unic. Jackson se declară parțial inspirat de inițiativa Liberland, o altă „micronațiune” autoproclamată în apropiere, fondată în 2015 de politicianul ceh Vít Jedlička. Liberland oferă cetățenie virtuală și promovează o economie bazată pe criptomonede, dar nu este recunoscută oficial de vreun stat, iar Croația a blocat accesul fizic în zonă.

Jackson afirmă că Verdis are o viziune diferită: „Ne dorim o așezare reală, cu cetățeni care împărtășesc principii nobile. Avem oportunitatea de a testa noi forme de guvernare și de a oferi oamenilor un nou început.”

Deocamdată, Verdis există doar în spațiul digital, printr-un site unde doritorii pot aplica pentru cetățenie. Jackson afirmă că peste 15.000 de persoane au completat formularul, iar aproximativ 400 au primit deja pașapoarte și acte de identitate. Acestea au fost folosite în unele cazuri la treceri de frontieră, susține el, dar subliniază că documentele nu sunt promovate oficial în lipsa recunoașterii de către state.

„Au existat cazuri de treceri reușite, dar nu încurajăm folosirea pașapoartelor noastre decât dacă sunt recunoscute oficial”, spune Jackson, zâmbind.

În prezent, Jackson locuiește în ceea ce el numește „exil” în Dover, unde duce o viață obișnuită de tânăr: socializează, joacă jocuri video și își dezvoltă proiectul împreună cu alți „oficiali” ai Republicii Verdis.

Potrivit site-ului oficial, conducerea Verdis intenționează să participe la un protest în fața ambasadei Croației din Londra și să organizeze ulterior o întâlnire informală cu susținători într-o cafenea locală.

„Chiar dacă sunt președintele Verdisului, în același timp trăiesc ca orice alt tânăr de 20 de ani”, a declarat el.

