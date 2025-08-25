Serviciile poștale din Europa suspendă livrările de colete către SUA, în haosul tarifelor impuse de Trump. Micii exportatori, printre primele victime

Livrările de colete din Europa către Statele Unite au fost suspendate de majoritatea operatorilor poștali din Uniunea Europeană, pe fondul unui val de incertitudine generat de ultimele decizii comerciale luate de administrația Trump.

Anunțul, făcut pe ultima sută de metri și lipsit de detalii clare, a pus operatorii europeni în fața unei dileme logistice și legale fără precedent, iar primele victime sunt, previzibil, micile afaceri care trăiesc din comerțul online.

Un anunț făcut prea târziu. Și cu prea multe necunoscute

Luni, La Poste din Franța a anunțat suspendarea expedierilor de colete către SUA, alăturându-se astfel Deutsche Post (Germania), Correos (Spania), Poste Italiane, precum și serviciilor poștale din Belgia, Suedia și Danemarca, care au luat măsuri similare încă din weekend.

Royal Mail (Marea Britanie) și Österreichische Post (Austria) au precizat că vor înceta colectarea coletelor cu destinația SUA începând de marți, pentru a permite ultimelor expedieri deja în tranzit să ajungă la destinație înainte de data limită: 29 august, când intră în vigoare noul regim tarifar.

Schimbarea este semnificativă. Printr-un ordin executiv semnat luna trecută, Donald Trump a eliminat scutirea de taxe vamale pentru colete cu valoare sub 800 de dolari — un mecanism denumit „de minimis” și folosit extensiv de firmele europene mici, care trimit produse direct către clienți americani.

Datele autorităților vamale din SUA arată că în 2024 au fost expediate 1,36 miliarde de astfel de colete, în valoare totală de peste 64 de miliarde de dolari. De la finalul lunii august, toate aceste trimiteri vor fi taxate cu un tarif standard de 15% — același aplicat și celorlalte importuri din UE.

Micii exportatori, prinși la mijloc. Operatorii europeni ridică din umeri

Impactul va fi resimțit cel mai puternic de întreprinderile mici și mijlocii, pentru care accesul la piața americană depindea de costuri logistice reduse și predictibile. Mulți dintre acești antreprenori nu au infrastructura necesară pentru a naviga birocrația vamală americană sau pentru a absorbi un tarif de 15% care poate face produsele lor necompetitive.

DHL, gigantul logistic european care deține și Deutsche Post, a confirmat că nu mai acceptă colete comerciale cu destinația SUA din partea clienților business. „Persistă numeroase necunoscute — cine plătește tariful, cum se colectează, ce date suplimentare sunt necesare și cum sunt acestea transmise autorităților americane”, a transmis compania.

La Poste, care trimite anual aproximativ 1,6 milioane de colete în SUA, dintre care 80% din partea companiilor, a precizat că anunțul oficial din partea autorităților americane a venit abia pe 15 august. „Timpul de reacție a fost extrem de scurt, iar documentația aferentă nu este încă suficient de clară”, avertizează operatorul francez.

Poste Italiane a transmis că decizia de suspendare este „inevitabilă”, în timp ce PostNord (Suedia și Danemarca) a numit-o „nefericită, dar necesară”. Poșta olandeză, PostNL, a atras atenția că SUA implementează tarifele fără a avea încă un sistem funcțional de colectare. Royal Mail speră, totuși, că suspendarea va fi temporară.

Un partener imprevizibil: între taxe, presiune politică și impredictibilitate legislativă

Poziția administrației Trump este cu atât mai problematică cu cât vine într-un moment de sensibilitate economică în relațiile transatlantice. De la politici comerciale unilaterale și până la reconfigurarea NATO, Europa se vede tot mai des tratată de Washington nu ca aliat strategic, ci ca actor rival.

Asociația PostEurop, care reunește 51 de operatori poștali din Europa, a avertizat că, în absența unor soluții practice până la 29 august, toți membrii ar putea suspenda complet expedierile de colete comerciale către SUA. Singura excepție ar putea fi pachetele personale — dar și acestea vor fi supuse unor verificări mai stricte, pentru a evita ocolirea regimului comercial prin „colete-cadou”.

Exportul mic, sacrificat strategic

Dincolo de aspectele logistice și comerciale, mutarea ridică întrebări legate de strategia economică a SUA. Sancționarea comerțului de mică amploare — adesea o rampă de lansare pentru inovatori, artizani și întreprinderi aflate la început de drum — pare să contrazică valorile liberale promovate chiar de America în ultimele decenii.

Pentru Europa, este încă un semnal că vechile reguli ale parteneriatului transatlantic nu mai pot fi luate de-a gata. Iar pentru micul exportator european — deja afectat de costurile energiei, inflație și blocaje logistice post-pandemie — este o lovitură greu de absorbit.

