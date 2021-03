Mai multi romani au fost retinuti in Spania dupa ce au prezentat la granita teste PCR false

Romanii se aflau intr-un autocar, iar vamesii si-au dat seama ca ceva e in neregula cand au vazut ca testele erau facute la mai multe laboratoare. Cand au trecut la verificarea codurilor, oamenii legii si-au dat seama imediat ca au de-a face cu un fals pentru ca toate erau alocate altor persoane. Alaturi de cei 31 de romani au fost retinuti si soferii autocarului , care ar fi trebuit sa se intoarca in Romania. Spania cere test PCR negativ Covid-19, cu cel putin 72 de ore inainte si la frontiera terestra, nu doar la sosirea pe cale aeriana.In dimineata zilei de 26 martie, Politia Aeriana si de Frontiera Franceza (PAF) a comunicat, retinerea unui autocar indreptat spre Romania, ai carui calatori au prezentat certificate PCR false, care apar ca efectuate de mai multe laboratoare spaniole, a anuntat Politia Nationala, potrivit observatornews.ro.Prin urmare, s-a verificat cu presupusele laboratoare care au efectuat testele prezentate, confirmandu-se ca fie codul respectiv nu corespundea emitentului, fie ca a fost asociat cu o alta persoana, pentru care ar fi fost manipulate. Odata ce autoritatile franceze au fost informate , au executat o respingere la frontiera, calatorii fiind pusi la dispozitia Politiei Nationale spaniole, care dupa certificarea de catre laboratoarele oficiale a falsitatii documentelor, a procedat la retinerea detinatorilor documentelor, ca presupusi autori ai unei infractiuni de falsificare de documente.Dupa ce au fost audiati intr-o declaratie la sectia de politie, acestia au fost eliberati, in asteptarea autoritatilor judiciare competente de a dispune proceduri suplimentare.