Alegeri in Catalonia: Separatistii sunt in frunte dupa scrutinul regional si ar putea controla parlamentul regional

Separatistii ar putea controla parlamentul regional

Dincolo de politica, imaginea care va ramane din acest scrutin va fi aceea a personalului din sectiile de votare, protejati de salopete albe integrale, ajutand sa voteze alegatorii bolnavi de COVID-19 sau in carantina.Potrivit unui sondaj publicat de televiziunea publica spaniola la inchiderea sectiilor de votare la orele 20:00 (19:00 GMT) si realizat in ultimele doua saptamani, candidatul socialist, fostul ministru al sanatatii Salvador Illa, ar putea ajunge pe primul loc in ceea ce priveste numarul de voturi (24,5%).Dar in ceea ce priveste numarul de locuri in parlamentul catalan, care are 135 de deputati, acesta ar fi devansat de formatiunea separatista ERC (Stanga Republicana din Catalonia) care ar dispune de majoritatea absoluta impreuna cu celalalt mare partid separatist Impreuna pentru Catalonia (JxC) si radicalii din CUP. Separatistii ar controla parlamentul regional un total de 73 pana la 80 de mandate.Foarte divizat de la esecul tentativei de secesiune din 2017, JxC, partidul fostului presedinte regional Carles Puigdemont, si ERC, ar parea, prin urmare, in masura sa ramana la conducerea bogatei regiuni cu 7,8 milioane de locuitori.Hotarat sa reduca locul separatistilor, la putere din 2015 la Barcelona , premierul Pedro Sanchez l-a chemat pe Salvador Illa, o figura de marca a luptei impotriva COVID-19 in Spania , pentru a-i conduce pe socialisti la lupta.In contextul in care el s-a implicat personal in campanie, esecul lui Salvador Illa de a prelua conducerea regiunii ar fi, prin urmare, si al sau daca un astfel de rezultat va fi confirmat.ERC este un aliat al guvernului lui Pedro Sanchez in parlamentul spaniol, dar aceasta formatiune, mai moderata decat JxC, s-a angajat in scris, ca si celelalte partide separatiste, sa nu semneze niciun acord cu Salvador Illa.