Alegeri regionale in Spania. Partidele aflate la putere in Tara Bascilor si Galicia, declarate castigatoare

In Tara Bascilor, partidul separatist de guvernamant PNV condus de Inigo Urkullu a castigat 31 de locuri in parlamentul regional, cu trei in plus fata de 2016. Cu toate acestea, el va avea nevoie din nou de alte partide pentru a forma o majoritate, potrivit cifrelor citate duminica noapte de presa spaniola.In Galicia, Partido Popular (PP, conservator) condus de Alberto Nunez Feijoo si-a confirmat pozitia de cea mai puternica forta politica, mentinandu-si majoritatea absoluta cu 41 de locuri.Partidul separatist de stanga BNG a urcat pe locul al doilea, cu 19 locuri, cu 13 mai mult fata de acum patru ani.Partidul populist de dreapta Vox a castigat de asemenea un loc in Tara Bascilor, unde exista doar un obstacol de 3% pentru a intra in parlament. In Galicia, unde exista un prag de 5%, el nu a putut ajunge in parlament.Partidul social-democrat de guvernamant spaniol (PSOE), condus de prim-ministrul Pedro Sanchez, a castigat un loc la un total de 10 in Tara Bascilor si de asemenea un loc in Galicia, pentru un total de 14 locuri.Prezenta la vot in Galicia a fost de sub 59%, cu 5 puncte mai mare decat acum patru ani. In Tara Bascilor, cu toate acestea, a scazut cu 7 puncte la putin peste 53% pe fondul ingrijorarilor legate de raspandirea coronavirusului.PSOE, condus de prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, ar obtine intre 10 si 12 locuri in Tara Bascilor, in timp ce in Galicia 12-14 locuri.Alegerile, primele de la izbucnirea epidemiei de coronavirus in tara, nu au fost vazute ca un test al masurilor controversate stricte legate de coronavirus ale guvernului central. Votul a fost stabilit sa aiba loc pe 5 aprilie, dar a fost amanat din cauza pandemiei.