Campanie electorala tensionata in Spania: plic cu un cutit insangerat, amenintari cu moartea si gloante trimise unor demnitari socialisti

Aceste amenintari, despre care stanga considera ca ar fi marca extremei drepte, intervin cu mai putin de o saptamana inainte de alegerile regionale care se vor desfasura pe 4 mai la Madrid, scrutin cu puternice mize nationale."Tocmai mi se spune ca tovarasa noastra Reyes Maroto a primit un cutit insangerat in semn de amenintare", a declarat Adriana Lastra in plin miting de campanie pentru aceste alegeri."Amenintarile si violenta nu vor face niciodata sa taca vocea democratiei. Libertatea va invinge", a exclamat ministrul turismului pe Twitter , fara a evoca precis natura amenintarilor respective. Politia incearca sa stabileasca daca urmele rosii vizibile pe cutit, potrivit imaginilor difuzate de media, sunt intr-adevar de sange.Premierul socialist Pedro Sanchez a "condamnat cu fermitate" aceste amenintari. "Destul! Nu vom lasa sa treaca asta. Nu vom accepta ca ura sa ne impiedice sa traim impreuna in Spania ", a spus el pe Twitter.La sfarsitul saptamanii trecute, seful partidului stangii radicale Podemos, Pablo Iglesias, ministrul de interne si sefa Garzii Civile primisera deja scrisori de amenintare, continand gloante."Pe mine ma vizeaza astazi, dar daca impunitatea si albirea mediatica a dreptei ultraradicale continua, maine vor vizati alti camarazi", afirmase Pablo Iglesias, fost vicepresedinte al guvernului, publicand pe Twitter o fotografie a scrisorii si patru gloante de "Cetme", o pusca de asalt utilizata de armata spaniola intre anii 1960 si 1980.Aceste amenintari au electrizat campania pentru alegerile regionale, in care Iglesias este candidat. Vineri, el a parasit o dezbatere la radio cand candidata partidului de extrema dreapta Vox a emis indoieli cu privire la autenticitatea acestor amenintari.Refuzul candidatilor de stanga de a participa la o noua dezbatere cu Vox a dus la anularea unei alte intalniri cu reprezentantii Vox, care fusese programata pentru 29 aprilie la televiziunea publica.In cursul unui miting electoral duminica, Pedro Sanchez a incercat sa mobilizeze alegatorii stangii agitand "amenintarea" Vox, intr-un moment in care favorita acestui scrutin, actuala presedinta regionala de dreapta, Isabel Diaz Ayuso, ar putea sa aiba nevoie de sprijinul acestei formatiuni pentru a putea reconfirmata in functie.