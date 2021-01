Atentionare de calatorie in Spania: coduri portocaliu si galben de temperaturi extreme si vant in urmatoarea perioada

Astfel, conform previziunii Agentiei Meteorologice de Stat spaniole (AEMET) http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/avisos?w=hoy, au fost emise coduri (portocaliu si galben) de temperaturi extreme si vant puternic pentru urmatoarele zone:1. Cod portocaliu de alerta de temperaturi scazute si vant puternic, dupa cum urmeaza:- Sambata, 16 ianuarie 2021, pentru comunitatile Madrid, Aragon, Insulele Baleare, Castilla la Mancha si Catalonia;- Duminica, 17 ianuarie 2021, pentru comunitatile Madrid si Castilla la Mancha.2. Cod galben de alerta de temperaturi scazute, dupa cum urmeaza:- Sambata 16 ianuarie 2021, pentru comunitatile Castilla y Leon, Extremadura si Comunitatea Valenciana;- Duminica, 17 ianuarie 2021, pentru comunitatea Aragon.Potrivit autoritatilor spaniole, activitatea aeroportului Adolfo Suarez din Madrid a fost reluata partial incepand de duminica, 10 ianuarie 2021, in momentul de fata fiind operative terminale: T1, T4 si T4s. Se recomanda pasagerilor contactarea companiilor aeriene pentru verificarea zborului (https://twitter.com/aena).De asemenea, pe fondul ninsorilor abundente provocate de furtuna Filomena pe teritoriul Regatului Spaniei, mai multe drumuri sunt blocate, circulandu-se cu dificultate. Starea drumurilor in timp real poate fi consultata aici: http://infocar.dgt.es/etraffic/.Cetatenilor romani care urmeaza sa se deplaseze cu trenul li se recomanda verificarea starii calatoriilor lor, intrucat traficul feroviar este in continuare afectat. Mai multe informatii sunt disponibile aici - https://www.renfe.com/es/es, Twitter : @Renfe, @InfoRenfe.