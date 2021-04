O barca in care se aflau cadavrele a 24 de migranti, gasita in apropierea insulei Tenerife

O nava de salvare spaniola a remorcat barca in portul Los Cristianos, unde o asteptau serviciile de prim-ajutor."Pompierii scot cadavrele, care vor fi transportate intr-o capela", a indicat Domingo Martin de la Crucea Rosie spaniola.Serviciile de salvare maritima raportasera anterior initial un bilant cu 17 morti. Numaratoarea efectuata odata cu sosirea barcii in port a ridicat numarul mortilor la 24, printre care doi minori.Un avion al fortelor aeriene spaniole a vazut initial ambarcatiunea luni dimineata, la aproximativ 500 de kilometri sud-est de Insula El Hierro.Un elicopter militar a ridicat apoi trei persoane inca in viata la bord (doi barbati si o femeie) transportandu-i la un spital din Tenerife."Erau atat de slabi incat a fost nevoie de mai multe persoane pentru a-i ajuta sa stea in picioare", a declarat Juan Carlos Serrano, membru al echipajului elicopterului.Migrantii erau toti candidati la exil veniti din Africa Subsahariana.Sosirile migrantilor in insulele Canare s-au inmultit de la sfarsitul lui 2019 ca urmare a cresterii numarului de patrule pe coasta de sud a Europei, ceea ce a contribuit la o reducere semnificativa a traversarilor in Marea Mediterana.Anul trecut, 23.023 de migranti au ajuns in arhipelagul spaniol, de opt ori mai mult decat in 2019, potrivit Ministerului de Interne.Traversarea este de minim o suta de kilometri, dar este deosebit de periculoasa din cauza curentilor puternici. Ambarcatiunile sunt majoritatea supraincarcate si in stare proasta.Cel putin 1.851 de persoane si-au pierdut viata anul trecut in incercari de a ajunge pe Insulele Canare, potrivit ONG-ului Caminando Fronteras, care monitorizeaza aceste migratii.