Peste 360 de spanioli au murit de COVID-19 intr-o singura zi. Numarul deceselor de la inceputul pandemiei a trecut de 38.000

Cu 368 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore, bilantul a ajuns la 38.486, potrivit TVE.Pentru acelasi interval de timp au fost raportate 21.908 cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, astfel ca totalul inregistrat de la inceputul epidemiei aici a depasit 1,3 milioane.Joi, Catalonia a fost regiunea in care au fost inregistrate cele mai multe cazuri din total, cu 3.812.In ultima saptamana, 1.002 persoane infectate cu noul coronavirus au decedat in Spania Cea mai grava situatie este inregistrata in regiunile Melilla, cu 1.390,9 cazuri la 100.000 de locuitori, in ultimele 14 zile, si in Navarra, cu incidenta de 1.140 de cazuri la 100.000 de locuitori. Acestora le urmeza Aragon, Ceuta si Castilla y Leon.La nivel national, incidenta s-a mentinut la 527 de cazuri la 100.000 de locuitori.Cat priveste numarul total al deceselor, Spania se claseaza pe locul al optulea intre cele mai afectate tari din lume si pe locul patru in Europa, dupa Marea Britanie Italia si Franta Din punct de vedere al numarului de cazuri, este a sasea tara din lume si a doua din Uniunea Europeana , dupa Franta.La nivel mondial, de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului trecut, in Wuhan (China), au fost inregistrate aproximativ 48,6 milioane de cazuri de infectare si peste 1,23 de milioane de decese asociate, potrivit datelor universitatii Johns Hopkins.