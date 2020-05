Cea mai batrana femeie din Spania s-a vindecat de coronavirus la 113 ani

Ziare.

Maria Branyas s-a nascut pe 4 martie 1907 si traieste in Olot, Catalonia, intr-un camin de batrani.Dupa ce a reusit sa scape de boala care a rapus sute de mii de oameni, femeia spune ca se simte bine, scrie CNN "In ceea ce priveste sanatatea, sunt bine, cu aceleasi suparari minore pe care le poate avea oricine", a declarat Branyas.Pacienta a fost declarata vindecata dupa ce a facut o forma usoara de COVID-19. Lupta cu boala a inceput dupa ce familia sa a vizitat-o la camin, pe 4 martie, pentru a-i sarbatori ziua de nastere, a precizat o purtatoare de cuvant a azilului de batrani.De atunci, ea nu si-a mai vazut familia. De 18 ani, Maria Branyas locuieste in caminul Santa Maria del Tura. Ea s-a nascut in San Francisco, SUA, unde tatal ei lucra ca jurnalist, conform AFP.De-a lungul vietii sale, femeia a supravietuit doua razboaie mondiale, precum si gripei spaniole din 1918, care a ucis peste 50 de milioane de oameni din intreaga lume.Desi Branyas si-a revenit dupa COVID-19, doi locatari ai aceluiasi camin au murit din cauza bolii.Spania este a doua cea mai afectata tara din lume de pandemie, dupa Statele Unite. Pana acum, in Spania au fost confirmate 271.095 de cazuri si si-au pierdut viata 27.104 de oameni.A.D.