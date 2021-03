Barcelona: Cinci mii de oameni la un concert pentru care autoritatile spaniole au dat o aprobare speciala

Grupul spaniol a primit o aprobare speciala din partea autoritatilor sanitare spaniole pentru acest eveniment-test, potrivit presei locale.Concertul a avut loc in Palau Sant Jordi, unde a fost permis accesul doar celor care au fost testati in acea zi si al caror rezultat a fost negativ si reprezinta o proba a eficientei planului de prevenire a aparitiei focarelor de Covid-19 la marile evenimente culturale.Celor care sufera de boli cardio-vasculare, cancer sau care au fost in contact cu persoane infectate cu SARS-CoV-2 in ultimele saptamani le-a fost cerut sa nu se inscrie pentru a participa la eveniment.Persoanelor care au primit rezultat negativ la testul efectuat sambata dimineata le-a fost trimis pe telefoanele mobile un cod care le valida biletul la concertul de sambata seara.Organizatorii au spus ca acesta a fost cel mai mare eveniment comercial de aceasta amploare tinut in Europa in timpul pandemiei.Show-ul a fost sold-out. Pretul biletelor, intre 23 si 28 de euro, a inclus costul testului si o masca sanitara de calitate. Purtarea mastii a fost obligatorie cu exceptia zonelor dedicate produselor alimentare.Concertul a fost sprijinit de autoritatile locale si de experti de la Fundatia Lucha contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas (FLS), care a derulat, in decembrie 2020, un studiu la un concert-test cu 500 de persoane organizat tot in Barcelona.Love of Lesbian, care nu mai cantase live din octombrie 2019, a lansat recent un nou disc si a prezentat pe scena cele mai cunoscute piese in fata unui public entuziast."Sper ca asta (pandemia, n.r.) va folosi ca niciodata sa nu mai fie taiate fonduri de la sanatatea publica", a spus solistul Santi Balmes, citeaza El Pais. El a incheiat concertul cu un avertisment: "Mergem pe un drum bun, insa virusul este inca acolo, afara. Lupta continua".Dr. Boris Revollo, implicat in conceperea protocoalelor sanitare, a spus: "Acesta este inca un mic pas spre posibilitatea de a organiza concerte si evenimente culturale in timpul pandemiei".Participantii la concert au fost de acord ca autoritatile sanitare publice sa informeze echipa lui Revollo daca, in saptamanile urmatoare, vor fi diagnosticati cu Covid-19. Cu aceste date, echipa medicului va analiza rata infectarii in randul celor 5.000 de participanti, comparativ cu cea a populatiei generale, pentru a observa daca exista discrepante ce pot indica infectarea la concert.