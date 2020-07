Coronavirus: Toti calatorii care sosesc in Regatul Unit din Spania vor trebui sa intre in carantina

"Spania va fi eliminata de pe lista tarilor exceptate de la cerintele de carantinare din cauza unui numar crescut de cazuri de coronavirus (COVID-19) in ultimele zile", spune guvernul Scotiei intr-un comunicat, citat de Reuters."Decizia, asumata si de administratiile descentralizate din Irlanda de Nord si Tara Galilor, precum si de guvernul Regatului Unit, a fost luata pentru a reduce riscul transmiterii virusului prin cei care calatoresc din Spania", a adaugat acesta.Cele patru natiuni componente ale Regatului Unit - Anglia, Scotia , Tara Galilor si Irlanda de Nord - si-au stabilit fiecare propriile politici privind COVID-19, dar respecta reguli similare in majoritatea cazurilor.Vineri si Norvegia a impus din nou carantina timp de zece zile pentru persoanele care provin sau se intorc din Spania.Spania este una dintre tarile europene cel mai dur lovite de pandemie, cu peste 290.000 de cazuri si mai mult de 28.400 de decese. A impus masuri de izolare foarte stricte pentru a limita raspandirea bolii, relaxandu-le apoi la inceputul verii. Insa noi focare au izbucnit in ultimele saptamani, regiunea Catalonia din nord-estul tarii fiind unul dintre punctele fierbinti.Catalonia, care include multe statiuni turistice populare, precum si orasul Barcelona , a raportat sambata 1.493 de noi cazuri de coronavirus si trei decese. Guvernul regional i-a indemnat pe locuitorii din Barcelona sa ramana acasa. Oficialii regionali au cerut, de asemenea, inchiderea tuturor discotecilor din Catalonia incepand de sambata timp de 15 zile, in timp ce barurile, restaurantele si cazinourile trebuie sa inchida pana la miezul noptii. Marea Britanie insasi a fost tara europeana cea mai lovita de pandemie, cu peste 328.000 de cazuri si un bilant oficial al deceselor de peste 45.600.