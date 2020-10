Cresteri puternice ale cazurilor de Covid-19 in Spania si Franta. Barurile si restaurantele, inchise in Barcelona

In Spania, numarul deceselor a urcat joi cu 140, la un total de 33.553, in timp ce in Franta numarul decedatilor a crescut cu 88, la 33.125 de persoane, fata de 104 miercuri. Numarul total de cazuri de Covid-19 din Franta a ajuns la 809.684.Presedintele francez Emmanuel Macron a ordonat miercuri introducerea de restrictii de circulatie pe timpul noptii in Paris si alte opt orase mari, unde se inregistreaza cele mai multe cazuri de Covid-19.In Spania, coordonatorul situatiei de urgenta medicala, Fernando Simon, a declarat joi ca situatia se stabilizeaza, dar ca exista diferente teritoriale importante.Catalonia, care include Barcelona , al doilea mare oras din tara, a ordonat inchiderea barurilor si restaurantelor pentru o perioada de 15 zile, in incercarea de aducere sub control a epidemiei. Noile restrictii, confirmate de justitie, vor intra in vigoare vineri, la ora 1:00 a.m.Capitala Madrid si suburbiile acesteia au fost plasate in carantina partiala saptamana trecuta, iar locuitorii se tem de alte masuri, mai drastice, care ar afecta economia.