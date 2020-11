De luni, 23 noiembrie, romanii pot intra in Spania doar daca au test negativ COVID

Testul trebuie sa fie efectuat cu maximum 72 ore anterior intrarii pe teritoriul spaniol, potrivit unei atentionari MAE. Potrivit listei in vigoare la acest moment (anexa 2 a documentului disponibil aici ), Romania se regaseste printre statele care vor fi vizate de masura privind obligativitatea prezentarii unui test molecular (PCR) cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2.De asemenea, toate persoanele care calatoresc spre Regatul Spaniei, pe cale aeriana sau maritima, trebuie sa completeze, anterior efectuarii calatoriei, un formular privind starea de sanatate prin intermediul aplicatiei Spain Travel Health (SpTH) sau a paginii de internet www.spth.gob.es. In cazul in care pasagerul este minor sau o persoana dependenta, formularul poate fi completat de catre tutore, care va fi responsabil pentru veridicitatea informatiilor furnizate.Ulterior completarii formularului, se va genera un cod unic QR de sanatate, care va trebui prezentat (digital sau pe suport hartie) la controlul de sanatate efectuat in aeroportul/portul de destinatie. Daca formularul va fi semnat din aplicatie, acesta va aparea in sectiunea "Calatoria mea", iar utilizatorul va receptiona si un e-mail care poate fi imprimat. Avand in vedere noile conditii, formularul va include o rubrica suplimentara privind rezultatul testului PCR pentru COVID-19.La sosirea in Regatul Spaniei, autoritatile spaniole pot solicita calatorilor dovada in original a testului PCR (in format digital sau pe hartie), document care trebuie sa fie redactat in limba spaniola sau engleza, sa cuprinda numele si prenumele calatorului, datele documentului de identitate national sau al pasaportului cu care se va legitima, data realizarii testului, datele unitatii medicale care a realizat testul si rezultatul negativ al testului.Ministerul Afacerilor Externe subliniaza ca cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie numerele de telefon de urgenta ale: Ambasadei Romaniei la Madrid: 0034 669.362.202, Consulatului General al Romaniei la Barcelona : +34 661 547 853, Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34 648 212 169, Consulatului General al Romaniei la Bilbao: +34 608 956 278, Consulatului Romaniei la Castellon de la Plana: +34 677 842 467, Consulatului Romaniei la Ciudad Real: +34 609 513 790, Consulatului Romaniei la Zaragoza: +34 663 814 474 si al Consulatului Romaniei la Almeria: +34 682 733 408.Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet: http://www.mae.ro/node/51930, http://madrid.mae.ro si http://www.mae.ro/ si informarea temeinica anterior deplasarilor in Regatul Spaniei.