VIDEO Mafia din Balcani a gasit o noua cale pentru a aduce droguri in Europa. Politistii au confiscat o tona de cocaina, transportata pe "ruta africana"

Incarcatura a fost descoperita pe un velier care arbora pavilion croat, avand la bord trei cetateni croati. Ei fac parte dintr-o "celula a cartelului balcanic specializat in traficul de droguri pe veliere si iahturi", a indicat politia croata intr-un comunicat.Nava a fost interceptata "in apele internationale, la circa 88 de mile (163 km) vest de insula La Palma", a precizat la randul sau Garda Civila spaniola. Cei trei membri ai echipajului au fost arestati, conform comunicatului.Zona este descrisa ca fiind "noua ruta maritima africana a traficului de droguri international".Controalele sanitare impuse de epidemia de COVID-19 in diferite porturi sud-americane au compromis planurile traficantilor, care se vad obligati sa primeasca drogurile in largul coastelor africane ale Golfului Guineei, conform Garzii Civile spaniole.In cursul perchezitiei, 980 pachete de droguri, adica 980 kg, au fost descoperite sub velier. Valoarea de piata a acestei cantitati de droguri, "destinata Spaniei si Croatiei", a fost estimata la "peste 40 milioane de euro", potrivit politiei croate.In cadrul operatiuni "Falkusa", velierul a fost supravegheat inca de la plecarea sa din portul croat Sibenik, la inceputul anului 2020. In luna august, el se indreptase dinspre insulele Canare spre sud pentru a imbarca incarcatura.Mai multe anchete ale Garzii Civile spaniole au semnalat in ultimul timp o "prezenta tot mai consoldata" in Galicia, in sudul Peninsulei Iberice si in Insulele Canare, a membrilor unor bande criminale din Albania, Muntenegru, Croatia si Bosnia, "responsabili de numeroase importuri de cocaina in Europa".