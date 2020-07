El Pais: Numarul deceselor provocate de coronavirus in Spania ar putea fi cu 60% mai mare decat cel oficial

In bilantul oficial al deceselor comunicat de guvernul de la Madrid sunt cuprinse numai persoanele testate pozitiv pentru noul coronavirus, nu si cazurile suspecte care nu au fost niciodata testate.Lipsa unei testari extinse, mai ales la inceputul pandemiei, face ca statisticile oficiale cu numarul deceselor sa fie subestimate, la fel ca in alte tari.Luand in calcul statisticile regiunilor spaniole ce cuprind atat cazurile confirmate de infectare cat si cele suspecte, publicatia El Pais a stabilit un total de 44.868 de decese, caz in care Spania ar fi a doua tara europeana cea mai indoliata de pandemie, dupa Marea Britanie Estimarea El Pais corespunde cu aproximatie si celei facute de Centrul National de Epidemiologie si de Institutul National de Statistica. Acesta din urma a anuntat in luna iunie ca in primele 21 de saptamani ale anului in curs numarul deceselor in Spania a fost cu 43.945 mai mare fata de perioada similara a anului trecut, mentionand totusi ca nu a putut stabili cate dintre acestea pot fi atribuite pandemiei.Opozitia de dreapta a acuzat in luna iunie guvernul condus de socialistul Pedro Sanchez ca incearca sa ascunda numarul real al deceselor, remarcand plusul de circa 43.000 de decese inregistrate in Spania de la jumatatea lunii martie comparativ cu media ultimilor zece ani, mai ales ca guvernul spaniol nu a comunicat numarul deceselor la nivel national in azilele de batrani, decimate de COVID-19, in special in regiunea capitalei Madrid.