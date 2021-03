Eutanasia si sinuciderea asistata au fost legalizate in Spania

Procedura se va derula in conditii stricte

Aceasta lege, o prioritate a Guvernului socialist al lui Pedro Sanchez si care urmeaza sa intre in vigoare in iunie, a fost adoptata de Camera inferioara a Parlamentului prin voturile stangii si centrului, cu o larga majoritate de 202 dintre cei 350 de deputati.Alti 104 de deputati, unul de dreapta si unul de extrema dreapta au votat "impotriva", iar doi s-au abtinut.Prin aceasta lege "avansam catre o societate mai umana si mai dreapta pentru persoanele care se afla intr-o situatie de mare suferinta si pentru familiile lor", a apreciat ministrul Sanatatii Carolina Darias. In Europa, Spania devine astfel a patra tara care legalizeaza eutanasia , dupa Olanda , Belgia si Luxemburg. Parlamentul portughez a votat in ianuarie in favoarea unei legi care legalizeaza eutanasia, insa Curtea Constitutionala a respins luni textul, care urmeaza sa fie trimis inapoi deputatilor.In Spania, aceasta lege autorizeaza atat eutanasia - moartea cauzata de catre un asistent -, cat si sinuciderea asistata medical - pacientul ia singur doza prescrisa pentru a se sinucide.Noua lege prevede ca orice persoana care sufera de o "boala grava si incurabila" sau dureri "cronice care o plaseaza intr-o situatie de incapacitate" poate cere ajutorul corpului medical pentru a muri si a evita astfel "o suferinta intolerabila".Conditii stricte incadreaza insa acest demers. Cetateanul spaniol sau rezidentul respectiv este necesar sa fie "capabil si constient" atunci cand face cererea, care este necesar sa fie formulata in scris, "fara presiuni exterioare" si confirmata dupa 15 zile. Un medic poate respinge aceasta cerere , in cazul in care considera ca aceste criterii nu sunt indeplinite. Cererea este necesar sa fie aprobata de catre alt medic si sa primeasca unda verde a unei Comisii de evaluare.Orice profesionist din domeniul sanatatii isi poate exprima "obiectia de constiinta" si sa refuze sa participe la procedura, sustinuta de catre sistemul public de sanatate. Adoptarea acestei legi intervine dupa cazuri emblematice in in aceasta tara catolica, in ultimele decenii, intre care al lui Ramon Sampedro, un tetraplegic incarnat pe ecran de catre Javier Bardem in filmul "Mar adentro".Este o victorie "a oamenilor care vor putea beneficia de ea" si "a lui Ramon", si-a exprimat satisfactia Ramona Maneiro, prietena lui Ramon Sampedro, care l-a ajutat sa moara in 1998.Asun Gumez Bueno - al carei sot, bolnav de scleroza si care a murit la varsta de 50 de ani dupa ani de suferinta -, o manifestanta in fata sediului Camerei Deputatilor, impreuna cu organizatii care apara dreptul la o moarte cu demnitate, saluta "o zi foarte fericita". "Eram tratata drept o asasina, pentru ca voiam sa-mi ajut sotul sa nu mai sufere", denunta ea.Biserica Catolica, dreapta si extrema dreapta se opun, in schimb, acestei reforme, a carei aplicare ridica intrebari unor medici. Eutanasia "este in continuare o forma de omucidere" mai degraba "decat de aparare a vietii", iar "statul a devenit vinovat de moartea provocata", denunta Conferinta Episcopala spaniola.O deputata din Partidul Vox (extrema dreapta), Lourdes Mendez Monasterio, denunta adoptarea acestei legi drept o "infamie" si ataca o "cultura a mortii". De la mijlocul anilor '80, cand eutanasia a aparut in dezbaterea publica in Spania, mai multe cazuri rasunatoare au tinut cronica.In afara de cazul lui Ramon Sampedro, cazul lui Luis Montes, un medic anestezist acuzat de uciderea a 73 de pacienti in fata terminala, a facut sa curga multa cerneala pana cand dosarul sau a fost clasat de justitie, in 2007.Mai recent, in 2019, Angel Hernandez a fost arestat pentru ca si-a ajutat sotia, bolnava de scleroza in placi, sa moara. El asteapta sa fie judecat.