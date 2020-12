O femeie in varsta de 104 ani a fost externata dintr-un spital din Madrid dupa ce s-a vindecat de COVID-19

"Elena este o supravietuitoare, anul trecut a fost internata cu gripa A, iar anul acesta a depasit infectia COVD-19" provocata de SARS-CoV-2, a informat medicul Alvaro Alejandre de Ona, care a tratat-o pe pacienta centenara, subliniind ca ea nu a avut nevoie de respiratie asistata.Exemplul Elenei constitue un licar de speranta in acest al doilea val, avand in vedere ca varsta sa inaintata constituie unul din factorii cei mai importanti la pacientii infectati. Acest caz special a determinat personalul Serviciului de Medicina Interna, medici, infirmiere si personal auxiliar sa se desparta cu aplauze de Elena la iesirea din spital, care le-a multumit si le-a urat la randul ei sanatate si ca "totul sa se rezolve cu bine".Ea a cerut sa fie dusa acasa, unde traieste singura si duce o viata independenta, fapt dovedit prin forta cu care a combatut boala, se arata in comunicatul spitalului.Gregorio Maranon este unul dintre marile spitale de stat din Madrid si unul care a ingrijit cei mai multi pacienti cu COVID-19 din Spania (12.719 de pacienti).In perioada de varf a epidemiei de la Madrid (6 martie - 2 aprilie), au fost spitalizate peste 1.000 de persoane la acest centru, iar in cel de-al doilea val au fost tratate peste 2.300 de persoane infectate cu SARS-CoV-2.In prezent, in sectiile spitalului Gregorio Maranon sunt internati 96 de pacienti cu COVID-19, dintre care 23 sunt la terapie intensiva.