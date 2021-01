Fortele de ordine catalane au oprit, dupa 40 de ore, o petrecere ilegala din regiunea Barcelona

La normativa per fets com els registrats a Llinars preveu sancions de 3.000 fins a 600.000 Euro https://t.co/RFzAOlmT6d - Mossos (@mossos) January 2, 2021

Ja s'esta actuant a l'interior del recinte pero es preveu que l'actuacio encara s'allargui pic.twitter.com/c02DBiFv8b - Mossos (@mossos) January 2, 2021

Zeci de dube ale Mossos d'Esquadra au ajuns la fata locului si mai multi agenti au intrat pentru a scoate oamenii. S-au deplasat acolo si trei comisari si directorul Mossos.Unii dintre participanti au plecat voluntar, in ultimele ore, si au fost identificati si pusi sub acuzare de catre politie (pentru participarea la o petrecere ilegala in contextul pandemiei, fara sa mentina distanta fizica si sa foloseasca masti), insa mai sunt zeci de tineri care refuza sa plece si protesteaza fata de prezenta fortelor de ordine.Odata cu patrunderea Mossos, au existat momente de tensiune intre participanti si agentii care i-au inconjurat.Muzica a fost oprita, dupa apxorimativ 40 de ore, iar in zona au ajuns si un elicopter si mai multe vehicule.Initial, fortele de ordine au spus ca nu vor descinde, pentru a evita incidente grave, apoi au anuntat ca o vor face in cateva ore.Petrecerea a continuat pana sambata la pranz, cand Mossos au intervenit. Echipajele au avut nevoie de ajutorul unro escavatoare, care sa inlature de pe drumuri unele pietre puse acolo pentru a impiedica accesul.Politia catalana a estimat ca evacuarea va avea loc lent.Petrecerea, care a fost organizata de un grup strain, potrivit primarului din Llinars, a provocat tensiuni si intre departamentul de Sanatate, condus de Alba Verges, care a cerut evauarea imediata, si cel de Interne, condus de Miquel Samper.Locuitorii orasului au reclamat, pe 31 decembrie, in jurul orei 21:00, existenta evenimentului. Cei peste 200 de participanti isi doreau sa petreaca aici pana pe 4 ianuarie.Petreceri ilegale de Anul Nou au avut loc in mai multe localitati din Spania . Potrivit autoritatilor madrilene, in capitala au avut loc 185 de petreceri ilegale in case, doua localuri au permis accesul mai multor oameni decat capacitatea permisa.In Galicia, Tara Bascilor, Valencia, Andalucia, Ibiza si Extremadura au fost oprite de asemenea mai multe astfel de evenimente.Spania a inregistrat pana in prezent 1,92 de milioane de cazuri de Covid-19 si 50.837 de decese asociate.