Fotografie ireala din timpul furtunii de zapada din Madrid. Un angajat din sanatate se lupta cu nametii pentru a duce vaccinul in siguranta

O fotografie care arata un angajat al serviciului de sanatate cum se lupta cu zapada a devenit virala pe retelele de socializare."Madridul scufundat in zapada: dar lucratorul din sanatate aduce in continuare vaccinul", este descrierea imaginii simbol.Trei oameni au murit in Spania dupa ce furtuna de zapada Filomena a dus la haos in trafic in toata tara. Madridul a inregistrat cele mai semnificative caderi de zapada din ultimele decenii. Armata a fost mobilizata pentru a-i salva pe soferii blocati din cauza zapezii, relateaza Reuters.Salvatorii au ajuns la 1.500 de oameni blocati in masini. Un barbat si o femeie care calatoreau cu masina s-au inecat dupa ce un rau a iesit din matca in apropiere de Malaga, iar in orasul Calatayud un om fara adapost a murit de frig.Ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska, le-a cerut spaniolilor sa evite deplasarile neesentiale. "Ne confruntam cu cea mai intensa furtuna din ultimii 50 de ani", a afirmat el.Au fost blocate de zapada peste 650 de drumuri. Aeroportul Barajas din Madrid, inchis noaptea trecuta, va ramane inchis toata ziua de sambata. Au fost anulate cel putin 50 de zboruri.