Una dintre cele mai grele ierni din Spania ultimilor zeci de ani. Guvernul trimite convoaie cu alimente si vaccin anti-COVID in zonele afectate

In centrul Spaniei, peste 430 de drumuri au fost afectate de un viscol rar si sute de calatori au fosdt blocati pe aeroportul Barajas din Madrid.Potrivit prognozelor, in urmatoarele zile conditiile meteorologice vor fi periculoase, cu temperaturi care ar urma sa scada pe parcursul saptamanii pana la -10 grade Celsius, existand pericolul ca zapada sa se transforme in gheata, iar copaci deteriorati sa se prabuseasca."Angajamentul este sa garantam aprovizionarea cu produse pentru sanatate, vaccinuri si alimente. Au fost deschise coridoare pentru livrarea bunurilor", a declarat, duminica, ministrul Transporturilor, Jose Luis Abalos.Aproximativ 100 de lucratori si cumparatori au petrecut doua nopti dormind la un centru de cumparaturi din Majadahonda, un oras din nordul Madridului, dupa ce au fost blocati acolo de viscol, vineri."Sunt oameni care dorm pe jos, pe cartoane", a declarat Ivan Alcala, un lucrator dintr-un restaurant, la televiziunea TVE.Dr. Alvaro Sanchez a parcurs, sambata, 17 km prin zapada pentru a lucra la un spital din Majadahonda, determinand proprietarii de vehicule 4x4 sa ii transporte pe lucratorii din sanatate, pentru a lucra.Un barbat si o femeie aflati intr-o masina s-au inecat dupa ce un rau s-a revarsat langa Malaga, in sud, in timp ce doua persoane fara adapost au murit inghetate in Madrid si Calatayud, in est, au spus oficialii.Serviciile feroviare din Madrid, care fusesera anulate de vineri, au fost reluate duminica.Agentia Metereologica de Stat (Aemet) a anuntat, sambata, ca in Madrid s-a depus un strat de pana la 20-30 cm de zapada, cel mai mare din 1971.