Guvernul spaniol limiteaza reuniunile de Craciun si de Anul Nou la 10 persoane de familie: "De acest Craciun stam acasa"

Acordul, care se va aplica in Ajunului Craciunului, Craciun, Ajunului Anului Nou si zilei de Anul Nou, reprezinta o usoara relaxare a regulii actuale care permite reunirea a maximum 6 oameni, cu exceptia regiunilor care si-au definit limite proprii.Inceputul interdictiei de circulatie pe timp de noapte, care este in vigoare in majoritatea regiunilor Spaniei, va fi mutata de la ora 11 p.m. la 1:30 p.m., in perioada 24 decembrie-31 decembrie.Circulatia persoanelor intre regiuni va fi interzisa in perioada 23 decembrie si 6 ianuarie, cu exceptia vizitelor de familie.Illa nu a explicat cum va fi monitorizata aceasta regula, care ar putea fi o sarcina dificila, avand in vedere cati oameni calatoresc de Craciun pentru a fi cu familia."Este de dorit ca oamenii sa isi limiteze deplasarile si contactele sociale cat mai mult posibil. Pentru a rezuma, de acest Craciun stam acasa", a spus Illa.Fiecare regiune este libera sa inaspreasca masurile de limitare a circulatiei oamenilor. Spania a instituit stare de urgenta pentru o perioada de sase luni, incepand din luna noiembrie, masura care ofera baza legala pentru impunerea de interdictii de circulatie si alte restrictii.Numarul de infectari din Spania a incetinit, dar bilantul total, de peste 1,66 de milioane de cazuri de Covid-19, este printre cele mai ridicate din vestul Europei. Numarul total al deceselor a ajuns miercuri la 45.784.