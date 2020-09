Hackeri chinezi au furat informatii despre vaccinurile impotriva Covid-19 dezvoltate in Spania

Atacurile asupra sistemelor informatice s-au repetat in diverse tari care concureaza pentru obtinerea unui vaccin, a dezvaluit joi directoarea Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, care a precizat ca serviciile secrete schimba informatii pentru a le evita.In timpul unui seminar, ea a tras un semnal de alarma cu privire la cresterea "cantitativa si calitativa" a atacurilor cibernetice in timpul perioadei de izolare, care au vizat in principal sectoarele sanitar si farmaceutic.Aceste atacuri au fost "o campanie virulenta, nu doar in Spania , contra laboratoarelor care lucreaza pentru cautarea unui vaccin impotriva Covid-19", a mai spus Esteban.Majoritatea acestora, potrivit surselor consultate de ziarul spaniol, provin din China si Rusia. In multe cazuri este vorba despre entitati de stat, dar sunt implicate si universitati si organizatii care fac comert cu informatii sustrase. In cazul Spaniei, este cunoscut ca atacul a fost dirijat din China. Sursele nu au dezvaluit gravitatea si caracterul informatiilor furate.In luna iulie, un tribunal din Spokane (Washington) a acuzat doi cetateni chinezi ca au piratat timp de un deceniu sistemele a sute de firme de tehnologie, guverne, ONG-uri si grupari pentru drepturile omului din SUA, Australia, Belgia, Germania , Japonia, Lituania, Olanda , Coreea de Sud, Suedia Marea Britanie si Spania.In ultimele luni, potrivit acuzatiilor, "au cercetat vulnerabilitati in retelele informatice ale companiilor care dezvolta vaccinuri impotriva Covid-19, tehnologie de testare si tratamente". Hackerii lucreaza uneori in beneficiu propriu, dar colaboreaza si cu Ministerul pentru Siguranta Statului chinez.In urma cu cateva luni, cercetatorii care lucreaza la dezvoltarea de vaccinuri au fost avertizati sa ia masuri de precautie privind eventuale tentative de furt de date. Responsabilii celor sase grupuri spaniole care elaboreaza prototipuri de vaccinuri au asigurat ca nu au sesizat nicio sustragere de date din sistemele lor informatice.In Spania exista peste zece proiecte pentru dezvoltarea unor vaccinuri impotriva Covid-19. In stadii avansate sunt cele dezvoltate la Centro nacional de Biotecnologia al Consejo Superior de Investigaciones Cientificas si la Hospital Clinic din Barcelona . In niciunul dintre cazuri nu au inceput testele de oameni.In prezent, exista 182 de vaccinuri experimentale si 36 dintre ele sunt testate pe zeci de mii de voluntari, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Uniunea Europeana a rezervat peste 1.300 de milioane de doze din sase proiecte diferite, desi niciunul nu este dovedit sigur si eficient.