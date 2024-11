Imigranti ilegali, obligati sa munceasca in conditii apropiate de sclavie in Spania

Politia spaniola a anuntat sambata interpelarea a noua persoane acuzate ca au obligat imigranti clandestini sa munceasca "in conditii apropiate de sclavie" in serele agricole din regiunea Murcia.

Imigrantii, a caror nationalitate nu a fost dezvaluita, erau fortati inclusiv sa lucreze cu insecticide toxice fara sa li se ofere echipamentul de protectie de necesar, printre ei fiind si femei gravide, transmite AFP.

De asemenea, in timpul lucrului li se permitea o pauza de numai 15 minute si erau platiti cu sume inferioare salariului minim pe economie, care in Spania este de 756 de euro pe luna.

Dintre cele noua persoane retinute, patru conduc o societate agricola, iar celelalte cinci sunt angajate ai unei societati de intermediere de forta de munca. Aceasta din urma era monitorizata de autoritati inca din luna mai, dupa ce au aparut indicii ca pune la dispozitia altor companii lucratori proveniti din randul imigrantilor ilegali, carora le atribuia identitati false folosind permise de munca ale altor imigranti angajati in conditii legale.

Agentia pentru drepturi fundamentale a Uniunii Europene (ADF) a avertizat in luna iunie ca exploatarea ilegala a muncii imigrantilor, mai ales in agricultura, este o problema "endemica" in blocul comunitar.

Ads