Spania: Judecatorii anuleaza masurile de izolare impuse de autoritati in orasul Lleida si sapte municipalitati vecine, considerandu-le "disproportionate"

Guvernul catalan a plasat regiunea din jurul orasului Lleida in carantina in urma cu o saptamana, din cauza cresterii numarului de infectii cu noul coronavirus, interzicand intrarea si iesirea din aceasta regiune.Instanta a anulat insa aceste restrictii pentru orasul Lleida si sapte municipalitati vecine, considerand restrictiile "disproportionate", noteaza dpa, citata de AGERPRES.Presedintele regional Quim Torra a anuntat ca guvernul va emite un decret pentru consolidarea masurilor de izolare ce afecteaza 150.000 de oameni."Nu suntem de acord cu decizia instantei si nu o acceptam. Eu voi purta raspunderea pentru cele ce se vor intampla, dar nu putem pune in pericol sanatatea oamenilor", a declarat presedintele Torra pentru publicatia La Vanguardia.Insa, conform publicatiei citate, initial presedintele a emis doar "recomandari" prin care ii indemna pe oameni sa ramana in case si sa nu le paraseasca decat pentru activitati esentiale, fapt ce a generat confuzie.Numarul in crestere de infectari din regiune este legat de muncitorii sezonieri din agricultura si de persoanele aflate in casele de batrani.Cu peste 28.000 de decese puse pe seama noului coronavirus si peste 250.000 de infectari, Spania este una dintre cele mai afectate tari europene de noul coronavirus.Desi numarul de infectari la nivel national a scazut foarte mult de la jumatatea lunii mai, Spania se confrunta inca cu o serie de focare pe plan local, dupa ridicarea restrictiilor. Conform presei iberice, in prezent pe teritoriul Spaniei exista aproximativ 100 de focare de infectie.