Incendii uriase de vegetatie in Tenerife. Pe insula locuiesc peste 4.500 de romani

#IFArico durante todo el viernes y hoy sabado las Brivam de #BriforTF han estado trabajado en el frente del incendio de los altos de Arico. El esfuerzo que se esta haciendo sobrepasa todas las expectativas. @MedioNaturalTF pic.twitter.com/FgRRYFOUKi - Seguridad Cabildo de Tenerife (@SeguridadCabTF) May 22, 2021

📹 Helicoptero #GES interviniendo esta tarde en la cola del flanco izquierdo #IFArico, proximo a Tamadaya pic.twitter.com/4gTtw6yeYG - 1-1-2 Canarias (@112canarias) May 22, 2021

Pompierii se lupta de trei zile sa stinga focul extreme de puternic, care a izbucnit intr-o zona muntoasa, greu accesibila, potrivit digi24.ro Cel putin 300 de persoane participa la stingerea focului cu autospeciale, elicoptere si hidroavioane. Flacarile au patruns si in Parcul National Teide.Nu au fost inregistrate victime, dar autoritatile avertizeaza populatia sa nu se apropie de zona afectata de incendiu.Isabel Garcia, ministrul mediului din Tenerife, a avertizat cu privire la prezenta in zona a celor dornici sa faca fotografii. In ciuda apelului autoritatilor ca oamenii sa evite deplasarile in apropierea Parcului National Teide, multi au ignorat si au mers acolo pentru a surprinde imagini. De asemenea, autoritatile cer oamenilor sa nu posteze imagini de la incendii de padure care au avut loc in trecut si sa prezinte o situatie mai dificila decat cea actuala, potrivit canarianweekly.com.Pompierii din Canare se asteapta la o posibila imbunatatire a conditiilor meteorologice din zona si spera sa controleze incendiul in cateva ore.