Incep cursele cu tauri la Pamplona

Sute de oameni sunt asteptati pe strazile orasului spaniol Pamplona, incepand de marti, pentru a participa la cea mai faimoasa cursa cu tauri.

Evenimentul este principala atractie a festivalului San Fermin, organizat in fiecare an in orasul din nord-estul Peninsulei Iberice, intre 6 si 14 iulie, potrivit Sky News.

Cursele cu tauri sunt deosebit de periculoase. Anul trecut, un barbat de 27 de ani a fost omorat dupa ce s-a impiedicat si a fost impuns in gat. In weekend, un tanar a murit pe cand participa la o cursa cu tauri pe strazile orasului Fuentesauco, din nordul Spaniei.

In cadrul curselor, multimea alearga in fata taurilor pe o strada care duce la arena locala, unde la final se tine o corida.

Aceasta traditie este insa amenintata de problemele economice ale tarii, numarul coridelor organizate anual fiind in scadere.

In Catalunia, politicienii planuiesc interzicerea coridelor. Cei mai multi spanioli se declara insa in favoarea mentinerii obiceiului secular.

Festivalul de la Pamplona a fost popularizat de romanul "Fiesta" al scriitorului Ernest Hemingway.

