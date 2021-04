Portugalia prelungeste pana la 15 aprilie restrictiile de trecere a frontierei cu Spania

Cele doua tari au impus controale la frontierele terestre si fluviale la 28 ianuarie. Ministerul portughez de Interne a precizat ca restrictiile vor ramane in vigoare inca 11 zile, insa masurile nu ii impiedica pe cetatenii portughezi sau cei care au rezidenta in Portugalia sa intre in tara. Sunt exceptate si vehiculele care transporta marfuri, vehiculele de urgenta, precum si sezonierii care lucreaza la frontiera. Cetatenii britanici, brazilieni si cei sud-africani , unde au aparut tulpini mai contagioase ale coronavirusului, precum si cei din alte tari cu rata de infectare de peste 500 de cazuri la 100.000 de persoane trebuie sa stea in carantina 14 zile daca au intrat in Portugalia pe cale terestra.Portugalia, care a raportat pana acum 780.322 de cazuri de infectare cu Covid-19 si 16.879 de decese cauzate de coronavirus, a inceput sa ridice unele dintre restrictii dupa o perioada de trei luni de lockdown. Luni, se vor redeschide muzeele, scolile si terasele.