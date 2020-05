La Madrid si Barcelona se redeschid luni terasele, hotelurile si muzeele

Ziare.

Multe zone ale tarii care au inceput deja relaxarea masurilor de restrictie vor trece la etapa urmatoare, odata cu redeschiderea plajelor, a piscinelor si cinematografelor.Redeschiderea ramane insa insotita de masuri stricte de limitare a numarului de clienti, 50% de exemplu pentru terase, a decis luni consiliul de ministri.Relaxarea masurilor in regiunile Madrid si Barcelona, cu cel mai mare numar de locuitori din tara, a fost intarziata deoarece acestea sunt doua zone cel mai puternic afectate de pandemie. Spania este una dintre tarile grav afectate cu 28.628 de decese, conform cifrelor oferite de Ministerul Sanatatii.Aceste doua regiuni, precum si o mare parte din Castilia-Leon (la nord de Madrid), trec prin urmare la prima faza a relaxarii masurilor.Muzeele din aceste regiuni se vor putea redeschide pentru doar 30% din numarul obisnuit de vizitatori, in timp ce hotelurile vor trebui sa tina inchise zonele comune (piscine, sali de gimnastica, saloane) pentru a reduce riscul de contagiune.Redeschiderea magazinelor mici, care a inceput deja in aceasta saptamana, va fi generalizata, numarul clientilor fiind limitat la 30% din capacitatea de primire.Zonele din tara care se aflau deja in faza 1, reprezentand in total 22 de milioane de spanioli si incluzand arhipelagurile turistice Insulele Baleare si Canare, vor trece la faza 2 de relaxare, ceea ce permite utilizarea piscinelor (cu capacitate limitata) si a plajelor, unde trebuie mentinuta o distanta de cel putin doi metri intre fiecare persoana sau grup.Aceasta faza include si redeschiderea cinematografelor, a teatrelor si salilor de concerte, la o treime din capacitatea normala, precum si a centrelor comerciale, cu 40% din capacitatea de primire.