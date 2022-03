Manifestatii la Barcelona pro si contra independentei Cataloniei: Separatistii au aruncat cu vopsea in scutieri (Video)

Mai multe mii de persoane, care au manifestat sambata pro si impotriva independentei Cataloniei, au blocat unele cartiere din centrul Barcelonei, cu doua zile inainte de implinirea unui an de la referendumul privind secesiunea acestei regiuni prospere.

Doua persoane au fost retinute in cursul ciocnirilor dintre manifestantii separatisti si politisti.

Manifestantii au aruncat cu vopsea asupra scutierilor desfasurati pentru a-i separa de cei adunati pentru a pleda pentru mentinerea Cataloniei in cadrul Spaniei, relateaza Reuters.

Timp de cateva ore, grupurile pro-independenta au scandat "Nici nu uitam, nici nu iertam!", un afront pentru manifestantii pro-Madrid care au scandat:"Viata lunga Spaniei!".

Ads

Manifestatiile de sambata preced alte evenimente programate in acest weekend pentru a marca un an de la referendumul din 2017.

Declarat ca anticonstitutional de catre Madrid, referendumul din 1 octombrie 2017 s-a desfasurat intr-un context tensionat. Tabara care a votat pentru independenta a predominat, dar rata de participare a fost sub 50%. In urma acestui scrutin controversat si a declaratiei de independenta care a urmat, regiune a fost plasata sub tutela de catre guvernul central.

In noaptea de vineri spre sambata, grupurile pro-independenta s-au reunit pentru a impiedica o manifestatie in sprijinul politiei care a fost scoasa in strada in Catalonia in timpul referendumului de anul trecut.

Potrivit autoritatilor catalane, aproape 1.000 de persoane au fost ranite anul trecut in cursul operatiunilor politiei vizand sa impiedice deschiderea birourilor de vot in regiune pentru referendum.