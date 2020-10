Masura dura pentru combaterea pandemiei, in Spania. Calatoriile spre si dinspre Madrid, permise doar daca sunt "esentiale"

Autoritatile regionale au anuntat in schimb ca decizia nu are o baza legala, creand conditiile pentru un conflict politic in regiunea unde au fost inregistrate peste o treime din cele 133.604 de cazuri noi de coronavirus depistate in ultimele doua saptamani, transmite Reuters."Sanatatea Madridului este sanatatea Spaniei", a declarat ministrul Sanatatii, Salvador Illa, intr-o conferinta de presa in care a anuntat noile masuri care vor intra in vigoare in urmatoarele zile.Capitala spaniola, care are peste 3 milioane de locuitori si noua municipalitati adiacente, fiecare cu cel putin 100.000 de locuitori fiecare, va fi inchisa persoanelor din afara acesteia, in cazul calatoriilor neesentiale, a anuntat guvernul.Oamenii vor putea circula pentru serviciu, scoala, vizite la medic sau pentru cumparaturi, dar nu pentru petrecerea timpului liber.Alte masuri includ inchiderea barurilor si a restaurantelor la ora 11.00 p.m., fata de ora 1:00 a.m. care era limita anterioara. De asemenea, parcurile si locurile de joaca vor fi inchise.Reuniunile sociale vor fi limitate la sase persoane.Madridul inregistreaza 735 de cazuri de coronavirus la 100.000 de locuitori, aceasta fiind una dintre cele mai ridicate rate din orice regiune a Europei si dubla fata de rata nationala.Restrictiile extinse anuntate de guvernul spaniol sunt respinse de autoritatile regionale."Decizia nu este legala", a declarat ministrul regional al Sanatatii, Ruiz Escudero, care nu a precizat ce masuri ar putea lua autoritatile regionale pentru a se opune carantinei.Polarizarea politica a pandemiei i-a exsperat pe cetatenii Spaniei, unde au fost inregistrate in total 769.188 de cazuri de coronavirus, cele mai multe din Europa Occidentala, si 31.791 de decese.