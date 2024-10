Ministru: Spania va avea nevoie de "milioane si milioane de migranti" in anii urmatori

Economia spaniola va avea nevoie de "milioane si milioane" de migranti pentru a se mentine la nivelul actual si vecinii ei trebuie sa fie si ei "pregatiti sa integreze" masiv populatiile exilate, a declarat joi, la Paris, ministrul spaniol care raspunde de migratie.

Spania are in prezent circa 47 de milioane de locuitori si "vom avea nevoie de 8 sau 9 milioane de persoane numai pentru a ne pastra populatia activa la acelasi nivel", a estimat Jose Luis Escriva, ministru al securitatii sociale, incluziunii si migratiei, in cadrul unui Forum al OCDE privind migratia.

"Vom avea nevoie de milioane si milioane de migranti in anii urmatori", a declarat el.

Aceste declaratii fac ecou in Franta, unde fostul Inalt comisar pentru pensii Jean-Paul Delevoye a estimat la sfarsitul lui noiembrie ca "demografia europeana si imbatranirea sa" va necesita "50 de milioane de persoane din populatii straine pentru a echilibra populatia activa in Europa in 2050".

"Aceste traiectorii demografice exista. Asta se va intampla, nu vom scapa de asta", a declarat ministrul spaniol. "Trebuie sa fim pregatiti sa integram in societatile noastre, daca vrem sa ne conservam nivelul de confort, un anumit numar de migranti suplimentari si populatia noastra va fi mai mixta", a adaugat el.

"Va trebui sa pregatim societatile pentru acest lucru. Sa le explicam ca acest lucru este bun pentru ele, pentru copiii lor si generatiile care vin", a mai spus ministrul.

In prezent, a completat comisarul european pentru migratie Ylva Johansson, exista "o lipsa de incredere intre populatie si responsabilii politici, la nivel european sau la nivel local" in privinta acestei chestiuni.

Cetatenii europeni, a spus ea in cadrul unei discutii privind perspectivele migratiei, "vor sa primeasca migranti care au nevoie de protectie internationala si vor sa primeasca persoane care vor contribui la economia noastra, dar sunt ingrijorati ca nu va putea fi gestionata migratia, ca nu va putea fi controlata".

"Trebuie sa aratam ca putem sa controlam imigratia", a continuat ea, reamintind ca anul trecut "2,5 milioane de migranti au intrat in Uniunea Europeana", dintre care 150.000 clandestin.

"Este o problema, trebuie sa gestionam mai bine venirile neregulate. Dar cei care au dreptul de a ramane sunt bineveniti, trebuie sa-i primim", a spus Ylva Johansson.

