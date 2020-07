Ministrul Turismului din Spania spera sa nu fie nevoie de inchiderea granitei cu Franta

In timp ce pandemia provoaca haos in industria turismului din Spania , care reprezinta circa 12% din productia economica, Madridul si-a exprimat ingrijorarea dupa ce premierul francez Jean Castex nu a exclus, duminica, posibilitatea ca granita sa fie inchisa.Maroto a declarat la un eveniment organizat de agentia de presa Europa Press ca este optimista, dupa date potrivit carora infectiile din Catalonia au scazut in ultimele trei zile."Sa speram ca datorita acestor date mai bune nu vom fi nevoiti sa inchidem granita care pentru noi este foarte importanta pentru mobilitatea cu partenerii notri europeni", a spus ministrul.Regiunea bogata din nord-estul Spaniei, care are granita cu Franta, a fost in centrul revenirii cazurilor de coronavirus, de cand Spania a ridicat restricsiile nationale, in urma cu o luna.Circa 7.000 de cazuri noi de coronavirus au fost inregistrate in regiune in ultimele 14 zile, aproape jumatate din totalul national, dar numarul a scazut puternic in ultimele cateva zile.Catalonia a consemnat marti 63 de cazuri noi de coronavirus, 70 luni si 994 duminica, in scadere de la un varf de 1.226 inregistrate sambata. Barcelona a redus numarul persoanelor acceptate pe plajele orasului, dupa aglomeratia produsa in weekend in pofida avertismentului autoritatilor ca oamenii sa stea acasa.Cu toate acestea, liderul catalan Quim Torra a exclus revenirea la masuri stricte de distantare, spunand parlamentului regional: "Catalonia nu poate fi inchisa".Guvernul regional din Madrid a anuntat ca ar putea impune purtarea mastilor in orice situatie, chiar si atunci cand distantarea sociala poate fi garantata, daca guvernul central nu va impune controale mai stricte la sosirea pe aeroportul capitalei, Barajas.Numarul total al deceselor provocate de epidemie in Spania este de 28.424, iar cel al cazurilor de coronavirus este de 266.000.