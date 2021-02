VIDEO O noua noapte de violente la Barcelona. Mii de oameni au iesit in strada sa sustina un rapper condamnat pentru elogierea terorismului si calomnierea monarhiei

🔴 DIRECTE | Un grup d'encaputxats tira pedres al Palau de la Musica i trenca diversos vidres



Manifestatii au aruncat cu diverse obiecte catre politisti, dar si cu dispozitive incendiare, in a cincea noapte de proteste.Pe o strada celebra pentru magazinele sale, Passeig de Gracia, protestatarii au vandalizat magazine. Alti manifestanti au spart geamurile salii de concerte Palau de la Musica.La protest au participat aproximativ 6.000 de oameni. Au fost arestate noua persoane in Catalonia, inclusiv trei minori, iar alte noua persoane au fost ranite, dintre care doua au ajuns la spital.Au avut loc manifestatii si la Madrid - un protest pasnic, Pamplona si Lleida - unde au avut loc ciocniri.Rapperul spaniol Pablo Hasel a fost arestat marti, dupa ce se baricadase de 24 de ore in Universitatea din Lleida pentru a evita sa execute o pedeapsa cu inchisoarea. Hasel trebuie sa execute 9 luni de inchisoare pentru ca a vorbit in termeni laudativi despre terorism si a calomniat monarhia si institutiile statului in mesaje publicate pe Twitter si in versurile sale prin care ataca politia si regele.Politia catalana a patruns marti in Universitatea din Lleida si l-a arestat, dupa o zi de cand el ajunsese aici insotit de sustinatori. Rapperul trebuia sa se predea saptamana trecuta, insa nu a respectat ordinul judecatoresc.Cazul lui a reaprins in Spania dezbaterea privind dreptul la libera exprimare.Pablo Hasel, pe numele real Pablo Rivadulla Duro, a fost gasit vinovat pentru glorificarea terorismului intr-un caz separat, in 2014, dar pedeapsa cu inchisoarea a fost suspendata in 2019, cu conditia ca el sa nu recidiveze trei ani.