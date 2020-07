Norvegia reintroduce carantina obligatorie pentru persoanele care vin din Spania. Romanii, vizati si ei de restrictii

Decizia tarii nordice inseamna ca persoanele care provin sau se intorc din Spania vor fi, incepand de la miezul noptii (22.00 GMT), supuse obligatiei de a intra in carantina timp de zece zile cand intra pe teritoriul Norvegiei.In schimb, guvernul norvegian a ridicat la sapte numarul regiunilor suedeze, printre care si comitatul frontalier Varmland, dar nu si Stockholm, care nu mai sunt pe lista celor spre care calatoriile nu erau recomandate, ridicand astfel obligatia carantinei.Restrictiile sunt din nou valabile si pentru Andorra, dar au fost ridicate pentru Ungaria . Acestea sunt de asemenea in vigoare pentru Portugalia, Luxemburg, Croatia, Romania si Bulgaria Pandemia de COVID-19 este in mare parte sub control in Norvegia, unde numai trei persoane purtatoare ale virusului erau spitalizate vineri, dintre care una la terapie intensiva.In total, Norvegia a inregistrat pana in prezent 9.085 de cazuri de confirmate de coronavirus, dintre care 255 mortale.Potrivit postului public NRK, citat de Reuters, in jur de 12.000 de norvegieni isi petrec vacanta in Spania.Pe 15 iulie, Norvegia a ridicat obligativitatea carantinei pentru calatorii din peste 20 de tari europene, printre care si Spania, precum si pentru trei dintre cele 21 de comitate ale Suediei vecine.