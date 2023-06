Nu toata Europa tine cu Spania. Cine sustine independenta Cataloniei

Votul pentru independenta dat vineri de Parlamentul catalan a starnit un val de reactii negative din partea unor state membre UE si autoritatilor de la Bruxelles, care si-au aratat sprijinul pentru Madrid. Insa nu toata Europa tine cu Spania, caci in Finlanda au inceput deja demersurile pentru recunoasterea oficiala a separarii regiunii.

Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a condamnat votul prin care Parlamentul regional a declarat independenta Cataloniei, calificandu-l drept "o incalcare a statului de drept".

De asemenea, el a subliniat ca separarea de Spania nu va fi recunoscuta in Uniunea Europeana, potrivit News.ro.

La randul sau, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru unitate si stabilitate. El a transmis ca UE "nu are nevoie de alte fisuri, de alte fracturi". "Nu ne vom amesteca in aceasta dezbatere hispano-spaniola, dar nu as dori ca maine UE sa se compuna din 95 de state membre", a spus Juncker, citat de Agerpres.

Un mesaj similar a avut si presedintele Frantei, Emmanuel Macron, care a calificat criza catalana "o afacere interna spaniola". Totusi, el i-a transmis premierului spaniol, Mariano Rajoy, ca are parte de tot sprijinul sau.

In fapt, liderii din Germania, Marea Britanie si SUA au condamnat declaratia de independenta a Cataloniei.

Din aceasta categorie face parte si Romania. Ministerul de Externe de la Bucuresti a transmis, intr-un comunicat de presa, ca tara noastra isi reafirma "sprijinul ferm pentru suveranitatea si integritatea teritoriala a Spaniei".

"Respingem cu fermitate si irevocabil 'declaratia unilaterala de independenta' a Cataloniei. Spania este un aliat important si partener strategic al tarii noastre, relatie reflectata atat la nivel bilateral, cat si in cadrul UE si la nivel international.

Subliniem ca legitimitatea oricarui proces sau a oricarei actiuni care tine de ordinea interna a unui stat rezida in deplina sa conformitate cu legea fundamentala, cu ordinea de drept din statul respectiv. Reiteram pozitia consecventa a Romaniei in favoarea respectarii dreptului international, care nu permite modificari teritoriale survenite fara acordul statului implicat.

Situatia generata in Catalonia tine de ordinea interna din Spania si ne exprimam speranta ca va reveni in cel mai scurt timp in parametrii ordinii constitutionale din acest stat", a fost mesajul MAE roman.

Cu toate ca majoritatea statelor membre UE si autoritatile de la Bruxelles se pozitioneaza de partea Madridului in ceea ce priveste criza catalana, Finlanda ar putea fi prima tara care va recunoaste independenta regiunii. Parlamentarul Mikk Karna a spus ca a inceput demersurile in acest sens, informeaza publicatia Express.

Reamintim ca, vineri, Parlamentul Cataloniei a aprobat proclamarea independentei regiunii fata de Spania si constituirea unei republici. In consecinta, premierul spaniol, Mariano Rajoy, a dizolvat Executivul si Parlamentul regiunii.

Astfel, pana la alegerile anticipate din 21 decembrie, conducerea Guvernului catalan va fi asigurata de vicepremierul spaniol Soraya Saenz.

