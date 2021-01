O femeie de 85 de ani din Spania, declarata decedata din cauza COVID-19 si inmormantata, a revenit la caminul in care locuia

Dupa o incurcatura de nume, familia Rogeliei Blanco a fost informata ca pensionara a murit din cauza Covid-19 la 13 ianuarie si ca inmormantarea era programata ziua urmatoare. Din cauza protocolului Covid, membrii familiei nu au putut fi prezenti la inmormantare.Sotul femeii, Ramon Blanco, a fost coplesit de emotii atunci cand femeia a revenit sanatoasa si in forma la caminul de batrani din Xove, in care locuiau impreuna."Nu imi venea sa cred. Eu plangeam moartea sotiei mele", a afirmat batranul. De fapt, decedase o femeie care a stat in aceeasi camera cu Rogelia Blanco. Fundatia San Rosendo, care gestioneaza caminul de batrani , a precizat ca acea confuzie a avut loc dupa ce Blanco si alti batrani testati pozitiv cu coronavirus au fost transferati la alt camin in 29 decembrie, pentru tratamentul specific."Printre oamenii in varsta transferati s-au numarat si doua femei care au fost plasate in aceeasi camera. Eroarea de identificare s-a produs in timpul procedurilor de transfer de la Xove la Pereiro de Aguiar", a mentionat fundatia, care si-a exprimat regretul dupa "incidentul nefericit".Fundatia a precizat ca a cerut in instanta sa se rectifice greseala.