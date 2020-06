O treime din persoanele cu coronavirus in Spania sunt asimptomatice - studiu

Ziare.

Acest studiu concluzioneaza ca "o treime din persoanele infectate nu au simptome si deci nu vor aparea in sistemul de sanatate", a declarat, intr-o conferinta de presa, directoarea Centrului national de epidemiologie, Marina Pollan, scrie AFP.A doua parte a acestui studiu de seroprevalenta nationala, efectuat pe un esantion de mai mult de 60.000 de persoane, intre 18 mai si 1 iunie, a concluzionat ca 5,21% din populatie - ceea ce corespunde cu 2,4 milioane din 47 de milioane de spanioli - au anticorpi si au fost contaminati cu virusul, potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatatii.Acest rezultat este foarte apropiat de cel publicat dupa primul val de teste, realizate intre sfarsitul lui aprilie si mijlocul lui mai, care a aratat ca 5% din populatia spaniola a fost infectata."Desi media nationala este de 5,21%, studiul arata diferente geografice foarte asemanatoare cu cele observate in prima faza a studiului, cu prevalente egale sau apropiate de 10% la Madrid si in provinciile din jur", potrivit comunicatului.Regiunea Madrid a fost cea mai afectata de coronavirus, cu aproape o treime dintre cele 240.000 de cazuri si 27.000 de decese inregistrate in tara.Spania, una dintre cele mai afectate tari de pandemie, a reusit sa reduca considerabil contaminarea si implementeaza un proces de relaxare a masurilor treptat care ar trebui finalizat la sfarsitul lunii iunie.