Pasaportul de vaccinare. Spania vrea acorduri cu alte tari pentru "coridoare speciale", in lipsa unui acord in interiorul UE

Cum campania de vaccinare progreseaza in intreaga Europa, Spania spera ca la vara sa primeasca din nou turisti britanici in conditiile in care, inainte de Brexit , cetatenii britanici aveau o contributie esentiala la cifrele turismului.Decizia in privinta modului in care se va calatori in Europa apartine UE , daca daca nu se va ajunge la un acord in acest sens, "noi luam in considerare alte solutii, cum ar fi instituirea unor coridoare verzi cu tari terte, care sa ne ajute la redemararea turismului", a spus oficialul spaniol, potrivit digi24.ro.Ideea unor acorduri bilaterale in domeniul turismului a aparut deja. Un protocol asemanator a existat anul trecut intre tarile baltice, iar anul acesta Israelul, care nu este tara membra UE, ar fi pregatit deja protocoale cu unele state UE, printre care Cipru, Grecia si Estonia , dar si cu Marea Britanie , Georgia si Seychelles privind primirea turistilor pe baza de adeverinta de vaccinare.Industria turismului din Europa are motive de optimism dupa ce Marea Britanie a anuntat saptamana trecuta ca odata cu inceperea sezonului de vara, la 21 iunie, are de gand sa ridice toate restrictiile impuse din motive de pandemie.Spania, unde turismul a avut in 2019 o contributie la PIB de 12,4 la suta, si-a vazut acest sector scazand dramatic anul trecut, cand turismul a reprezentat doar 4,3 la suta in economia tarii.Multi turisti britanici preferau sa-si petreaca vacantele in Spania inainte de Brexit. A doua destinatie turistica mondiala dupa Franta , Spania spera sa poata atrage suficienti turisti ca sa-si salveze sezonul estival 2021.