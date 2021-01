Portugalia restrictioneaza plecarile din tara pentru cetatenii sai si inchide granita cu Spania

Joi a fost inregistrat un nou record zilnic de 303 morti si 16.432 de noi infectari in aceasta tara cu 10,3 milioane de locuitori."Guvernul va adopta masura limitarii deplasarilor in exterior ale cetatenilor nationali in urmatoarele 15 zile. Cu unele exceptii, vor fi limitate plecarile cetatenilor nationali pe cale aeriana, terestra sau fluviala", a declarat in parlament ministrul administratiei interne, Eduardo Cabrita, citat de agentia EFE. Anuntul a fost facut la incheierea unei dezbateri in urma careia a fost aprobata prelungirea starii de urgenta si care va cuprinde noi masuri antiepidemice, precum inchiderea frontierelor cu Spania , cum s-a mai procedat anul trecut in perioada 17 martie - 1 iulie.Premierul portughez, Antonio Costa, a avertizat tot joi ca tara sa se afla intr-o etapa "groaznica" a pandemiei de coronavirus, partial din cauza relaxarii masurilor restrictive dintre Craciun si sfarsitul anului, dar si din cauza agresivitatii noii tulpini a virusului, detectata in Marea Britanie Potrivit ziarului local Publico, citat de Reuters, aproximativ jumatate din cazurile de COVID-19 in regiunea capitalei Lisabona sunt infectii cu aceasta tulpina britanica.Citeste si: