Doi fosti premieri ai Spaniei, audiati in dosarul "pusculitei" partidului: "Le dadeam plicul cu banii care le reveneau"

Mariano Rajoy, in fruntea guvernului intre 2011 si 2018, si Jose Maria Aznar (1996-2004), vor raspunde prin videoconferinta la intrebarile tribunalului Audienta Nationala, care judeca dosare de acest tip si isi desfasoara sedintele din acest proces la San Fernando de Henares, in apropriere de Madrid.Numit "pusculita B" - de la numele fondului alimentat timp de douazeci de ani de donatii de la oameni de afaceri si care ar fi fost utilizat in special pentru a plati bonusuri liderilor si colaboratorilor PP -, in acest caz protagonistul este Luis Barcenas, fostul trezorier al formatiunii pana in 2009.Acest personaj - care obisnuia sa tina toata aceasta contabilitate scrupulos pe hartie - l-a acuzat pe Mariano Rajoy ca a primit fonduri de origine ilegala inainte de a prelua conducerea guvernului."Le dadeam plicul cu banii care le reveneau", a declarat el la inceputul lunii martie in timpul acestui proces, afirmand ca, in afara de Rajoy, alte sapte personalitati care au ocupat functii importante in cadrul PP sau portofolii ministeriale sub Aznar, apoi sub Rajoy, au fost printre beneficiarii acestor plati.Potrivit lui Barcenas, aceste viramente aveau drept scop sa le permita oficialitatilor respective sa mentina in interiorul guvernului acelasi nivel de remunerare ca al deputatilor PP si ca ei sa cumuleze salariul de ales si sporul de reprezentare.Pe de alta parte, fostul trezorier sustine ca a facut obiectul unei operatiuni ilegale a politiei, destinata recuperarii documentelor care dovedesc existenta acestei contabilitati paralele: un caz in caz, in care a fost pus sub acuzare un fost ministru de interne al lui Rajoy.Condamnat la 5 ani de inchisoare in acest proces, Barcenas executa deja o condamnare de 29 de ani de la condamnarea sa in 2018 in mega-procesul de coruptie "Gurtel".Condamnarea PP si a catorva dintre responsabilii sai in acest proces tentacular a dus la un cutremur politic in Spania si la rasturnarea premierului Rajoy cateva zile mai tarziu, in urma depunerii unei motiuni de cenzura de catre actualul ministru socialist, Pedro Sanchez.Rajoy a negat intotdeauna ca a fost la curent cu existenta unei pusculite negre in cadrul PP si chiar a afirmat acest lucru in instanta in 2017, cand a devenit primul sef al guvernului in functie care a depus marturie intr-un proces.El va evita totusi o confruntare delicata cu Luis Barcenas, seful completului de judecata respingand aceasta cerere a avocatilor fostului trezorier al PP.Aznar a negat si el in fata unei comisii parlamentare, in 2018, existenta oricarei contabilitati paralele in PP.Actualul presedinte al PP, Pablo Casado, incearca sa se distanteze de aceste scandaluri si chiar a decis sa mute sediul partidului, a carui renovare ar fi fost, potrivit justitiei, finantata partial cu ajutorul "pusculitei B".