Premierul Spaniei vrea sa prelungeasca, pentru a sasea oara, starea de urgenta

Este de asteptat ca parlamentarii sa aprobe cererea sa pentru prelungirea starii de urgenta pana pe 20 iunie, datorita sustinerii din partea Ciudadanos si altor catorva partide regionale, informeaza DPA."Virusul este un dusman si trebuie sa folosim politici pentru a-l combate impreuna", a spus premierul de stanga, adresandu-se parlamentarilor conservatori, care intentioneaza sa voteze impotriva."Ce a fost mai rau a trecut", a declarat totodata Sanchez, subliniind ca starea de urgenta a ajutat la stavilirea epidemiei de COVID-19.El a atentionat ca este nevoie de precautie in conditiile in care restrictiile pentru combaterea coronavirusului au fost relaxate.Starii de urgenta i se opun in Spania Partidul Popular, conservator, cel mai mare grup de opozitie din Parlament, si partidul populist Vox, al treilea grup din Parlament, care il acuza pe Sanchez ca distruge economia tarii.Proteste de strada au fost organizate impotriva restrictiilor impuse pentru a opri raspandirea virusului si oponenti l-au etichetat pe Sanchez drept dictator.In timpul actualei stari de urgenta, spaniolii nu pot parasi provinciile in care locuiesc. De asemenea, frontierele tarii sunt inchise pentru turisti pana pe 1 iulie.Spania, una dintre cele mai afectate tari de pandemia de coronavirus, a inregistrat pana acum circa 240.000 de contaminari si 27.000 de decese. Cu toate acestea cifrele se imbunatatesc treptat, iar marti a fost a doua zi consecutiv cand in Spania nu s-a inregistrat niciun deces de COVID-19.