Primele patru cazuri de contaminare in Spania cu varianta britanica a SARS-Cov-2

Este vorba despre persoane care au sosit recent din Regatul Unit, a precizat, intr-o conferintade presa, numarul doi in serviciie de sanatate ale regiunii, Antonio Zapatero.Un caz a fost anuntat sambata in Franta , un barbat asimptomatic care a venit recent din Marea Britanie , primul caz de contaminare cu varianta britanica a SARS-Cov-2 pe teritoriul francez.Persoana contaminata, un francez rezident in Marea Britanie, este asimptomatic si a fost izolat la domiciliu, potrivit comunicatului.A sosit "din Londra pe 19 decembrie", el "a fost luat sub observatie de CHU (spital universitar) pe 21 si testat pozitiv", a explicat ministerul, pentru care este vorba despre "prima contaminare" a "variantei VOC 2020/21 a virusului SARS-CoV-2", posibil mai contagios, care este semnalata in Franta.Centrul national de referinta pentru virusii infectiilor respiratorii (CNR) a confirmat vineri infectarea cu aceasta tulpina."Autoritatile sanitare au procedat la un contact-tracing (depistarea contactelor) al personalului din sanatate care a luat sub observare pacientul si la cautarea persoanelor sale de contact cu risc, pentru a-i izola strict", se arata in comunicat.In afara de acest caz, "pana in prezent mai multe prelevari pozitive care sa arate noua tulpina VOC 2020/ 21 sunt in curs de secventiere de laboratoarele CNR", a adaugat ministerul.Un caz similar a fost semnalat in Germania , la o femeie sosita cu avionul de la Londra, si in Liban, tot la un pasager londonez.