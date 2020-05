Protest al cadrelor medicale din Madrid: Nu suntem atentatori sinucigasi

Ziare.

Asistentii si medicii participanti la protest au pastrat doua minute de tacere la intrarea mai multor spitale din Madrid. Participantii afisau pancarte pe care se putea citi: "Nu suntem nici eroi, nici atentatori sinucigasi, avem nevoie de echipamente adecvate de protectie".Scopul nostru este ca oamenii sa fie constienti de "situatia noastra in acest moment, de precaritatea locurilor noastre de munca. COVID-19 nu a facut decat sa evidentieze o situatie pe care o suportam deja", a declarat pentru AFP Silvia Garcia, asistenta medicala in cadrul sectiei de reanimare a spitalului Gregorio Maranon, in fata caruia s-au strans cateva sute de manifestanti."Trebuie sa ni se acorde mijloacele de a trata (...), trebuie sa ni se garanteze ca ne putem odihni si proteja pentru a ne facem munca in cele mai bune conditii", a declarat Victor Aparicio, asistent la sectia de terapie intensiva a aceluiasi spital.Epuizati de munca excesiva, protestatarii se plang in principal de lipsa fortei de munca si a echipamentelor de protectie pentru a face fata epidemiei de COVID-19 care a afectat serios capitala Spaniei in care s-a inregistrat o treime din cazurile de imbolnavire si de decese si unde sistemul de sanatate era pe punctul de a ceda in perioada de varf a epidemiei.Manifestantii au mai cerut sa se prelungeasca contractele celor 10.000 de persoane pe care autoritatile le-au angajat in spitalele din Madrid pentru ca sistemul medical sa poata face fata pandemiei, in conditiile in care oficialii regionali au garantat angajarea acestora doar pana la sfarsitul anului.