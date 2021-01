Razbunarea unui angajat Mercedes, dupa ce a fost concediat. A furat un excavator si a distrus zeci de masini nou-noute

Potrivit digi24.ro , barbatul in varsta de 38 de ani a furat un excavator pe care l-a condus 21 de km, pana la fabrica de unde fusese recent dat afara.Acolo, a daramat poarta de la parcare si apoi a lovit cu excavatorul toate masinile care i-au iesit in cale, distrugand in acest mod 69 de masini Mercedes V-Class nou-noute.Barbatul s-a oprit abia cand paznicii au tras focuri de arma. Potrivit autogreek.news, barbatul, care a si fost arestat, a produs pagube in valoare de doua milioane de euro.