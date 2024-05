Liderii din Catalonia au reactionat dur, sambata dupa-amiaza, dupa ce premierul spaniol, Mariano Rajoy, a anuntat declansarea Articolului 155 al Constitutiei prin care autonomia regiunii poate fi revocata.

Astfel, Guvernul de la Madrid va prelua controlul direct al Cataloniei si va declansa alegeri anticipate in termen de 6 luni, "pentru a restaura democratia".

Presedintele catalan, Carles Puigdemont, urmeaza sa participe, sambata, la proteste ca urmare a anuntului facut de premierul spaniol, iar la ora 21:00 (22:00, ora Romaniei) va sustine un discurs.

In cursul dupa-amiezii, Puigdemont a ajuns in mijlocul protestatarilor.

De asemenea, vicepresedintele Cataloniei, Oriol Junqueras, a promis ca se va intalni cu sustinatorii sai la protestul din Barcelona, pentru a lua pozitie "impotriva totalitarismului": "Astazi, mai mult decat oricand, haideti sa ne aparam democratia si drepturile civile si politice", scrie The Sacramento Bee, care citeaza agentia Associated Press.

#Catalonia 's President @KRLS Puigdemont arriving to massive march in BCN to defend #independence (vid: @gengels92 ) pic.twitter.com/Dznbm0VxJw

La randul sau, primarul Barcelonei, Ada Colau, a criticat Guvernul de la Madrid, la putin timp dupa anuntul de sambata, denuntand masura drept "un atac serios" la adresa autonomiei regionale a Cataloniei.

In centrul celui mai mare oras din Catalonia, mii de oameni au iesit deja pe strazi pentru a protesta fata de anuntul facut de Madrid. De asemenea, protestatari au marsaluit si la Londra, in semn de solidaritate cu regiunea spaniola, scrie Daily Express.

"Libertate pentru Catalonia" este unul dintre mesajele cu care au marsaluit zeci de persoane in centrul capitalei britanice.

De asemenea, la Bruxelles, aproximativ 50 de persoane au protestat in fata consulatului general fata de declansarea Articolului 155.

In Brussels 50 people protested at Spanish Consulate General against the use of article 155 against @catalangov #Catalunya #FreeCatalonia pic.twitter.com/IuJsQEQTp9