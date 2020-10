Catalonia, afectata de epidemia de coronavirus, isi inchide granitele regionale. Madridul introduce interdictii similare in urmatoarele doua weekenduri

Aceasta regiune ce are capitala Barcelona este una dintre cele mai afectate de epidemia de COVID-19 si aplica deja cele mai severe restrictii antiepidemice din Spania , printre care inchiderea barurilor si restaurantelor.Noua masura survine in timp ce parlamentul spaniol dezbate cererea premierului Pedro Sanchez privind instituirea starii de urgenta sanitara pe intreg teritoriul Spaniei timp de sase luni, masura in baza careia regiunile autonome obtin baza legala pentru impunerea de restrictii antiepidemice."Guvernul este constient ca cetatenii au obosit dupa luni de eforturi si sacrificii, timp in care nu au reusit sa faca ceea ce erau obisnuiti inainte, sa ne imbratisam familia si prietenii (...) Dar nu este momentul sa relaxam masurile, avem in fata noastra saptamani si luni grele", a declarat in fata parlamentului ministrul spaniol al Sanatatii, Salvador Illa.In acest timp, guvernul regional al Madridului, aflat intr-o permanenta disputa cu guvernul central pe tema restrictiilor antiepidemice, a anuntat tot joi o interdictie de intrare si iesire din aceasta regiune aplicabila cate trei zile in urmatoarele doua weekenduri (plus ziua de luni), desi decretul guvernului central privind starea de urgenta sanitara prevede instituirea acestei masuri pe o durata mai lunga.Sefa executivului regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso, i-a cerut joi inca o data premierului socialist Pedro Sanchez un nou dialog pentru flexibilizarea interdictiei de intrare si iesire din regiuni, in sensul de a o aplica numai in zilele ''esentiale''. Insa vicepremierul spaniol Carmen Calvo a exclus posibilitatea modificarii decretului privind instituirea starii de urgenta sanitara.