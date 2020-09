Spania a depasit 500 de mii de cazuri de COVID-19. Este prima tara din Europa Occidentala care atinge acest prag

Potrivit sursei citate, imbolnavirile recente au fost mai frecvente in randul persoanelor tinere, care deseori nu prezinta simptome datorita sistemului lor imunitar mai puternic.Spitalele spun ca au deocamdata suficiente paturi disponibile pentru a trata bolnavii. Rafael Bengoa, co-fondator al Institutului Spaniol pentru Sanatate si Strategie, a declarat ca spitalele ar trebui sa poata tine sub control pandemia, dar ca pe termen lung o crestere substantiala a cazurilor ar putea suprasolicita sistemul de Sanatate.Sursa citata mai arata ca unii spanioli considera ca restrictiile actuale sunt insuficiente. Totodata, numerosi parinti se opun reinceperii scolii, din cauza numarului mare de cazuri de coronavirus. Autoritatile au anuntat sanctiuni pentru cei care nu-si lasa copiii sa mearga la ore. Amintim ca scolile s-au deschis astazi (luni, 7 septembrie) in Spania, mai arata biziday.ro.