Spania a revizuit in scadere bilantul mortilor de coronavirus cu aproape 2.000

Un nou sistem de urmarire "permite inlaturarea dublurilor si confirmarea datelor legate de coronavirus, precum si eliminarea deceselor care i-au fost atribuite in mod eronat", a explicat directorul Centrului de alerta sanitara din cadrul Ministerului Sanatatii, Fernando Simon.Duminica, Spania a dat publicitatii un bilant al pandemiei de 28.752 de morti."O variatie de 1.900 este mult, incercam sa verificam ce este corect, dar sunt cifrele de care dispunem in prezent", a mai spus dr. Fernando Simon.Ministerul, care se bazeaza pe datele comunicate de regiuni, a revizuit in scadere si numarul de cazuri confirmate - 235.400 luni, fata de 235.772 raportate duminica."Suntem multumiti de calitatea crescanda a informatiilor care ne permit sa luam decizii", a dat asigurari dr. Simon."Este ceva care se intampla in toate epidemiile. Cand evolutia epidemiei ne lasa putin timp, trebuie sa rectificam cifrele si in unele cazuri sa le reducem", a mai explicat el.